Stockholm Open ställs in: ”Tungt besked”

Det blir inget Stockholm Open i oktober. Den anrika inomhusturneringen som firade 50 år i fjol ställs in när tennisens ATP-tour möblerar om i tävlingskalendern på grund av coronapandemin.

– Givetvis ett tungt besked, väldigt tråkigt att behöva lämna det. Stockholm Open är ju en väldigt anrik turnering och det här är första gången på 51 år, men vi är inte ensamma om det. Det finns ju en del andra som har ställt in, bland annat Wimbledon, säger Stockholm Opens vd Jamie Perry.

Det är första gången sedan starten 1969 som Stockholm Open inte spelas. Tidigare i år ställdes även grusturneringen Swedish Open i Båstad in.

Stockholmsturneringen skulle ha börjat den 19 oktober. Samma dag startar ATP-tävlingar i belgiska Antwerpen och ryska Moskva, de turneringarna står kvar på schemat.

– Vi har haft väldigt mycket kontakt med ATP och analyserat möjligheterna att genomföra turneringen, men har inte hittat förutsättningar, säger Jamie Perry, som konstaterar att det i Sverige fortfarande finns begränsningar kring allmänna sammankomster.

TT: Var publik en nödvändighet för att vilja genomföra Stockholm Open?

– Ja, alltså större delen av intäkterna är från publik och sponsorer. Sedan finns också rent praktiska delar, kring resebegränsningar för spelare från hela världen. Vi kan bara hänvisa till de rekommendationer som finns och vill inte heller bidra till någon ökad spridning. I slutändan var det ett enkelt beslut.

Senare under hösten följer turneringar i Wien, Paris och Sofia innan ATP-året avslutas med slutspelet för de allra bästa i London med start den 15 november.

Den internationella tenniscirkusen, som bygger på kringflackande spelare, har drabbats hårt av coronapandemins reserestriktioner.

Ett fåtal turneringar har kunnat spelas och om drygt två veckor ska US Open i New York avgöras. Men flera toppnamn, som Rafael Nadal och Ashleigh Barty, har sagt att de inte tänker resa till USA på grund av situationen med coronaviruset. Turneringen på Flushing Meadows i New York ska spelas utan publik.