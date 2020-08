På första parkett när sjukvården utvecklades

En nyfikenhet på både livet och den tekniska utvecklingen har gjort att Lars-Göran Angantyr under sitt arbetsliv inom medicinteknik blev en eftertraktad person. I dag har han lagt arbetslivet på hyllan, men nyfikenheten försvinner aldrig.

Familjen Angantyr flyttade till Ronneby när Lars-Göran skulle börja tredje klass. Redan som liten var Lars-Göran intresserad av teknik och minns hur han i sin nyfikenhet plockade isär allt som rörde sig. Efter realskolan valde han att läsa teknisk linje i Stockholm där hans far jobbade som väktare på Försvarets forskningsanstalt. Där fick även Lars-Göran jobb som teknisk biträde under sin gymnasietid.

Under de åren träffade han sin blivande fru, Waimi. De hade gått i skolan tillsammans. Kärleken utvecklades och 1963 gifte de sig i Kallinge. Efter studenten fick Lars-Göran jobb på Karlskronavarvet som ingenjör men trivdes aldrig.

När Lunds universitet utlyste en tjänst som forskningsingenjör nappade Lars-Göran och fick tjänsten 1965.

– Det var placering på Lunds lasarett. Forskare behövde teknisk hjälp med medicintekniska apparater. Vi var tre instrumentmakare och två ingenjörer. Det var både servicejobb och att tänka ut och konstruera vad forskarna behövde. Vi var tekniskt stöd i den kliniska forskningen. Bland annat konstruerade vi en balansplatta till sjukgymnasterna. Den användes för att bestämma en patients balans- och tyngdpunkt.

Waimi hade diabetes sedan barndomen och eftersom Lars-Göran jobbade inom medicinteknik fanns det ett stort intresse att hjälpa och följa med i diabetesvården. Under 70-talets senare del började lasarettets medicintekniska service bli så stor och betydelsefull att tekniker och ingenjörer fick en egen avdelning under sjukhusledningen. Under en övergångsperiod på 1980-talet blev Lars-Göran medicinteknisk chef och placerades senare i avdelningsstaben där han var kvar till 1998.

Vid denna tid började man kvalitetssäkra offentliga verksamheter. På lasarettet skapades en styrgrupp som skulle arbeta med en organisationsgranskning av akutsjukhus.

– Jag blev delaktig i detta för att skapa underlag som passade Lunds sjukhus. Min lilla del var att formulera frågor kring medicinteknisk utrustning.

När Socialstyrelsen under 80- och 90-talet började få anmälningar om användningen av medicintekniska apparater började man anställa ingenjörer för att bedöma felen. Lars-Göran blev tillfrågad för tjänsten i Malmö där han stannade fram till sin pension 2006.

Han fortsatte dock att arbeta några år till med att skriva två KAMEDO-rapporter (katastrof medicinskdokumentation) om strömavbrott på sjukhus och it-haveri inom sjukvården.

I sviterna av sin diabetes gick Waimi bort 2017.

– Det var en stor förlust.

Hemma i Södra Sandby fanns inte tanken på att träffa någon ny att dela vardagen med. Men så en dag, hösten 2019, träffade han Anne Marie på gymmet i Skrylle.

– Hon kände igen mitt efternamn och frågade om jag var från Ronneby.

Det visade sig att de gått på samma realskola under uppväxten.

– Anne Maries man gick bort 2010. Med liknande erfarenheter och båda från Ronneby tänkte jag att vi nog skulle umgås lite mer. Och det kändes väldigt bra. Att vara ensam i ett stort hus och en stor trädgård, det hade varit fruktansvärt i dessa coronatider. Men vi fann varandra och det är vi tacksamma för.