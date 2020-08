Detta är en opinionstext av en fristående kolumnist. Åsikterna är skribentens egna.

Att få rätt mot den svenska staten är svårt. Än svårare att få skadestånd av den. Det räcker inte att myndigheten gjort en felaktig bedömning i en fråga med utrymme för skönsmässig behandling. Det måste enligt Justitiekanslern, JK, handla om rena förbiseenden av en bestämmelse eller uppenbart oriktig bedömning från myndighetens sida för att kompensation ska utgå.

Räcker inte det finns det fler paragrafer för staten att luta sig mot. Preskription. JK:s beslut att inte medge skadestånd åt de båda bröderna som 1998 utpekades som Kevins banemän är ett exempel på detta.

JK:s beslut är chockerande. Inte för att JK skulle ha tolkat lagen fel, för så var säkert inte fallet, utan för att den svenska lagen bjuder på detta kryphål. Ty att polisen gjorde allvarliga fel i utredningen av Kevins död är odiskutabelt. Det framkom i en tv-dokumentär från 2017. Band annat skedde förhören med bröderna utan närvaro av juridiskt ombud och under tortyrliknande former. Under ett sådant förhör skulle ett erkännande ha gjorts. Men trots att erkännandet inte dokumenterades ansågs fallet löst.

Tv-dokumentärens avslöjanden fick chefsåklagaren att ta upp fallet på nytt med resultat att bröderna 2018 helt friades från alla misstankar om att dödat Kevin. Ett bevis på att polisens hantering av fallet inte levde upp till de krav som ställs på en statlig myndighet. Trots det för bröderna får de inget skadestånd från staten. Sådana är reglerna om JK får råda.

JK gjorde det dock lätt för sig. I beslutsunderlaget - knappt en sida – tas inte frågan upp om pojkarna fick sina mänskliga rättigheter kränkta eller om myndigheterna agerat felaktigt. JK nöjer sig med att konstatera att fordran är preskriberad. Men varför bröderna skulle begära skadestånd inom den föreskrivna tioårsperioden - när alla trodde att poliserna bedömning var riktig – berörs inte.

För bröderna återstår nu att stämma staten på skadestånd. En riskfylld strategi då den förlorande parten måste betala också motpartens rättegångskostnader. Kan bli mycket dyrt varför även den mest kamplystne individ brukar avstå från denna möjlighet.

Fallet Kevin-bröderna väcker frågor om rättssäkerhet och de mänskliga rättigheterna. Även om situationen är bättre i Sverige än på många andra håll krävs mer för att skydda den enskilde mot statens maktmissbruk eller inkompetens. Ska verkligen statliga missgrepp kunna preskriberas? Är JK rätt organ att avgöra om staten skadat en medborgare så att skadestånd ska utgå? JK är ju statens ombud och har som uppgift att tolka lagen till statens fördel. Hade det inte varit bättre om det beslutet fattats av en institution som stod mera oberoende från staten?

Frågor för riksdag och regering att ta tag i. I avvaktan på vad deras ansträngningar mynnar ut i vore det klädsamt om regeringen beslutar att betala bröderna skadestånd ex gratia – av nåd – tillsammans med en ursäkt för den skada som usel myndighetsutövning orsakat dem. Så upprätthålls förtroendet för staten.