Batra efter nickokicken: Trodde jag skulle dö

I den andra säsongen av ”Världens sämsta indier” försöker David Batra slå igenom som komiker i Indien. Men motgångarna är många – och en nikotinkick får honom att både frukta för sitt liv och ställa in inspelningen.

I den första säsongen av ”Världens sämsta indier” sökte David Batra efter sitt inre indiska jag tillsammans med SVT-korrespondenten Malin Mendel. I den andra säsongen har komikern satt ribban högre – han ska skaffa sig en humorkarriär. Men för att kunna skämta i Indien behöver han lära sig ännu mer om det indiska samhället. Med sig tar han sin fru Anna Kinberg Batra och sina barn.

– Jag har alltid haft en dröm om att testa att jobba i Indien och sluta cirkeln. Pappa kom till Sverige för över 40 år sedan och provade lyckan här, det skulle vara kul att göra tvärtom, säger David Batra.

Under de sammanlagt 13 månader som programmet spelades in testade David Batra att dansa Bollywood-dans för betalande kunder, turnerade med en clownteater på landsbygden och träffade högt uppsatta inom nöjesbranschen. Värst blev det när han skulle lära sig mer om den indiska mansrollen och fick en speciell ”pantobak” – det vill säga tobaksblad som har kokats under flera dagar.

– Jag sade på hindi att ”ge honom en extra stark”, för jag ville att det skulle hända någonting, men ingen av oss visste att det skulle svänga till som det gjorde, säger Malin Mendel.

Tobaksintaget resulterade i att David Batra blev sjuk i över ett dygn.

– Det var fruktansvärt, jag har inte ens snusat i Sverige. Jag trodde att jag skulle dö, säger David Batra.

– Han svimmade och spydde, vi ska inte gå in på detaljer, men vi fick ställa in inspelningen om man säger så, berättar Malin Mendel.

Duon märkte snart att indierna inte var särskilt imponerade av att David Batra redan var känd i ett skandinaviskt land med tio miljoner invånare.

– Det är som en förort till Bombay. Jag sade först att han var störst i Sverige, jag tog i lite, men det hjälpte inte. Då sade jag i stället att han var störst i Europa. Det blev lite bättre reaktioner, samtidigt känner de att ”Europa?”, det är inte där det händer för dem, säger Malin Mendel.

Kulturkrockar till trots upplevde David Batra humorscenen i Indien som rätt lik den i Sverige.

– Nivån på hur man kunde skämta om sex, snusk och religion tycker jag var ungefär samma som i västvärlden, säger han.

TT: Känner du att cirkeln är sluten nu?

– Jag känner att jag skulle vilja ta det ännu längre. Min pappa har varit i Sverige i 40–50 år. När jag var liten pratade vi engelska men nu är han hur svensk som helst, han sitter och läser tidningen, klagar på vädret och äter sill med lingonsylt. Men det tog över 20 år för honom att bejaka den kulturen, så jag får nog åka dit ännu mer och bejaka den sidan, säger David Batra.

Programmet har premiär den 26 augusti i SVT.