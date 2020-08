Halep står över US Open: ”Hälsan kommer först”

Världsettan Ashleigh Barty har redan meddelat att hon hoppat av US Open.

Nu kommer nästa smäll för turneringen: Världstvåan Simona Halep drar sig även hon ur.

”Efter att ha vägt in alla faktorer med de exceptionella omständigheter vi lever i har jag beslutat att jag inte kommer resa till New York för att spela US Open. Jag har alltid sagt att jag kommer sätta hälsan först och därför föredrar jag att stanna i Europa”, skriver hon på Twitter