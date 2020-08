Massuppsägningar i Londons teaterdistrikt

Trots att de brittiska teatrarna återigen får spela inför en reducerad publikskara befinner sig branschen i kris – och i Londons musikal- och teaterdistrikt West End sägs 200 personer upp.

Stjärnproducenten Sir Cameron Mackintosh, som bland annat ligger bakom musikalproduktioner som ”Les Misérables” och ”Hamilton”, säger upp omkring 200 anställda på sina Londonteatrar, skriver Guardian.

“Det är en mycket tung tid för alla de som påverkas av detta svåra läge – som vi aldrig trodde skulle drabba branschen”, säger en talesperson för Mackintosh till tidningen.

Redan i juni meddelade den brittiske producenten att de populära musikalerna ”Les Misérables”, ”Mary Poppins”, ”Hamilton” och ”Phantom of the Opera” läggs på is fram till år 2021 – och i juli kom beskedet att ”Phantom of the Opera”, som spelats i 34 år i West End, läggs ned.

Mackintosh, som äger åtta teatrar i Londons teaterdistrikt, har tidigare anklagat den brittiska regeringen för bristfälligt stöd till branschen och för att man inte gett sektorn ”några erbjudanden utöver att sätta sig i skuld.”

Producenten har också framhållit att osäkerheten kring kommande riktlinjer för social distansering gör det omöjligt för branschen att planera inför framtiden.

Brittiska inomhusteatrar får sedan den 15 augusti återigen slå upp portarna för en reducerad publikskara – med nyinförda coronarestriktioner.

Återöppnandet, som skulle ha skett den 1 augusti, sköts upp av landets premiärminister Boris Johnson efter att antalet coronasmittade i Storbritannien skjutit i höjden.

Många av teatrarna befinner sig dock redan i ett mycket svårt ekonomiskt läge efter att ha hållit stängt sedan mitten av mars, och att spela för endast 30-40 procent av publikskaran är inte ekonomiskt hållbart, enligt representanter för branschen.

En av scenerna som drabbats hårt av coronakrisen är konserthallen Royal Albert Hall, där bland andra den välkända sommarkonserten ”Last night of the proms” hålls sedan 1895. Enligt institutionens chef Craig Hassall befinner man sig nu ”farligt nära” att tvingas slå igen för gott om man inte får ekonomiskt stöd, skriver NME.

Tidigare har även institutioner som Royal Shakespeare Company (RSC) i Stratford-upon-Avon och The Globe varnat för att man kan tvingas lägga ned sin verksamhet.