Från lördag och en vecka framåt blir det totalt tågstopp mellan Malmö och Lund. Tillfälliga spår ska kopplas in mellan Flackarp och Arlöv. Bussar ska ersätta tågen, men coronan ställer till det för Skånetrafiken.

Som vi tidigare berättat bygger Trafikverket under sex år ut järnvägen mellan Malmö och Lund, från två till fyra spår. Nu ska ett provisoriskt, elva kilometer långt, dubbelspår tas i bruk och då krävs en total avstängning av järnvägen; från lördag kväll till fredag kväll, 22 till 28 augusti.

Varje dygn reser cirka 60 000 resenärer med tåg mellan Lund och Malmö. I rusningstid rör det sig om 7 000 i timmen.

– Vi har bokat cirka hundra ersättningsbussar som ska gå i skytteltrafik mellan Malmö och Lund. Vissa bussar kommer att gå direkt och vissa kommer att gå via Arlöv, Åkarp och Hjärup, berättar Anders Engzell, kommunikationsansvarig hos Skånetrafiken.

Regionbussarna 130, 131, 169 och 170 kommer dessutom att gå extra turer. Men det räcker ändå inte till, eftersom den pågående coronapandemin gör att man 130, 131, 169 och 170 kommer dessutom att gå extra turer. Men det räcker ändå inte till, eftersom den pågående coronapandemin gör att man inte får fylla bussarna.

– Ja, coronan ställer till det. Bussförarna och våra hållplatsvärdar avgör när bussarna är fulla. Å andra sidan har vi tappat 35-40 procent av resenärerna på grund av coronan, säger Anders Engzell på Skånetrafiken.

Han vädjar till resenärerna att de:

• försöker undvika rusningstid

• är ute i god tid

• inte trängs och knuffas i köer och bussar

Trafikverket konstaterar på sin hemsida att det ”blir en besvärlig vecka för de som pendlar på sträckan Malmö och Lund” och hoppas att många väljer att samåka eller arbeta hemifrån.

Fem frågor och svar:

Varför ska det inte gå några tåg mellan Malmö och Lund 22-28 augusti?

Under två år framåt ska de två ordinarie spåren mellan norra Arlöv och Flackarp söder om Lund rivas upp. Ett fem kilometer långt ”dike” ska grävas där de fyra nya spåren ska läggas. Under tiden ska alla tåg gå på ett provisoriskt dubbelspår vid sidan om. Inkopplingen av detta kräver en totalavstängning under en vecka.

Varför görs detta precis nu, när sommarlov och semestrar är över?

Trafikverket och Skånetrafiken säger att det helt enkelt inte har gått att göra det tidigare. Man hänvisar till projektets alla olika delar, som måste vara färdiga innan skiftet till tillfälliga spår kan genomföras.

Vilka passagerare är det som berörs?

Alla som åker tåg på södra stambanan.

Kommer man att kunna åka tåg till Malmö från Ystad och Trelleborg?

Ja.

Berörs Malmöringen av det här tågstoppet?

Inte nu under tågstoppet, däremot under hela hösten på grund av flyttning av den växel där Öresundstågen byter från höger till vänstertrafik. Då går tågen enbart mellan Malmö C och Svågertorp och inte till Hyllie.