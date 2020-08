Västervik tog första segern efter Doyles show

Efter två raka förluster fick Västervik ihop det. Laget tog sin första seger i årets elitserie i speedway när man vann mot Vetlanda med 51–39 efter en show av säsongsdebuterande Jason Doyle. Världsstjärnan dominerade och tappade inte en enda poäng i Smålandsderbyt.

Linus Sundström satte tonen direkt när han låg bakom kvällens första femetta direkt i det första heatet. Västerviksföraren stod sedan för elva poäng och var tillsammans med Jason Doyle den stora segerorganisatören i rivalmötet mot Vetlanda. Den australiske speedwaystjärnan Doyle gjorde säsongsdebut för Västervik och tappade inte en enda poäng.

– Det är klart en boost att få in en världsstjärna som Jason Doyle. Han kommer in och dominerar och körde hem samtliga heat. Det ger lite tryck på oss andra och han drar med oss, säger Linus Sundström i C More.

Hemmalaget kunde säkra segern i det trettonde heatet och i det sista kunde kvällens bästa poängplockare Doyle ta sin femte trepoängare.

– Det var stabilt rakt igenom, alla bidrog med poäng. Det är något som hela laget kan bygga vidare på, säger Sundström.

I Vetlanda saknades fortfarande Peter Ljung sedan den hjärnskakning han fick efter den otäcka kraschen i första omgången. Stjärnan är enligt rapporter till C More på väg tillbaka och kan vara aktuell redan på torsdag eller i nästa vecka.

Inför den tredje omgången var både Lejonen och Rospiggarna obesegrade och i mötet lagen emellan skulle en svit brytas. Det blev Rospiggarna som fick känna på den första förlusten för säsongen efter att Lejonen vunnit med 50–40 på hemmaplan.

Dackarna lyckades vända underläge efter halva matchen mot Indianerna till seger med 48–42 och Masarna slog Piraterna med 47–43.