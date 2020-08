Veganskt, italienskt och danskt när Emporia inviger sitt nya mattorg

Fakta

Torsdagen den 20 augusti invigs Emporias nya mattorg Umami District som är indelat i The Arena med en liten matläktare och laddningsstationer, den grönare The Garden med liten barnavdelning med minimöbler och stora The Square. Sedan tidigare finns Thai Pad, Seven Sins Burger, Jou San och Dhaba Kitchen på plats i The Arena. De fem nya restaurangerna som nu ska öppna är Hooked, La Baracca, Two Monkeys, Pita Pit och Hattori Hanzo. I höst öppnar ytterligare en poké- och salladsbar. Sedan påbörjas renoveringen av den sista etappen och vilka två restauranger som ska öppna där vill Emporia ännu inte avslöja. Dessutom ligger Max kvar där de legat hela tiden.