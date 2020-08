De tävlar om att bli starkaste familjen

Sju familjer tävlar om att bli Sveriges starkaste. I höst får tittarna följa bland annat följa familjen Flores från Sollentuna och familjen Persson från Ljungby under hårda fysiska och mentala prövningar i Årefjällen.

I ”Sveriges starkaste familj” gäller det att inte bara besegra motståndarna utan även den karga fjällnaturen. De tävlande familjerna möter tuffa utmaningar som ska genomföras individuellt eller som ett lag. Varje familj består av två vuxna och två tonåringar.

– Det handlar Inte bara om vem som är snabbast uppför berget utan vi ställer krav på familjens sammanhållning och hur man stöttar varandra, har programledaren Sanna Kallur sagt till TT.

Programmet spelades in under våren i Åre och vid sin sida under sitt första programledaruppdrag har Sanna Kallur sportkommentatorn André Pops.

Familjerna i programmet sover utomhus i tält och tävlingarna består bland annat av att springa i djup snö med tunga vikter, dra ett terrängfordon eller fjällvandra med tung packning.

Konkurrensen är tuff. I familjen Bivstedt finns tre SM-medaljörer, familjen Flores har en fotbollsspelare i U19 Allsvenskan och i familjen Roth finns Farhad från Afghanistan, som satt svenskt skolrekord i beeptest.

”Sveriges starkaste familj” har premiär söndag 6 september på SVT1 och SVT Play.