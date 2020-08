”Handbollsfans är stillasittande och nyktra”

Handbollsfans består av nyktra familjer och par. Därför borde fler släppas in på matcherna, enligt den danska ligaföreningen.

Inför att den danska handbolls- och ishockeysäsongen drar i gång diskuteras huruvida det skulle kunna vara möjligt att få ta in fler än de 500 åskådare som just nu är tillåtet i Danmark på grund av coronapandemin. För idrotten är det en av de viktigaste frågorna som just nu förhandlas på politisk nivå som en del i landets öppningsfas.

Den danska ligaföreningen följer diskussionen med spänning inför damernas säsongspremiär på lördag.

– Vi har kommit in med våra överväganden och har beskrivit för myndigheter och departement hur vi tror att man skulle kunna spela handboll inför fler än 500 åskådare. Vi hoppas att de kommer fram till något som ger oss bättre möjligheter, säger Thomas Christensen, chef på ligaföreningen.

Han menar att man som utgångspunkt skulle kunna utnyttja två tredjedelar av vardera handbollshalls kapacitet på ett ansvarsfullt sätt.

– Vi har beskrivit vad det är för slags folk som går på handboll. Det är mycket familjer och par, och därför anser vi att det är säkert att utnyttja två av tre platser, säger Christensen.

– Traditionellt sett är vår publik mer stillasittande och nykter. Jag säger inte att fotbollsfans är det motsatta, men handbollssupportrar är förmodligen mer nyktra.