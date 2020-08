Läsarbrev om coronatest, liberala drivkrafter och vindkraft.

Detta är ett läsarbrev. Åsikterna är skribentens egna.

Testningen är ett komplement.

I en ledare på nätet ( 19/8 ) skriver Max Eskilsson om den utökade testningen i Skåne och menar på att debatten har hamnat på fel ände. Jag kan delvis instämma, men vill passa på att klargöra mitt perspektiv, som ytterst ansvarigt regionråd för den skånska hälso- och sjukvården.

Den utökade antikroppstestningen är resultatet efter en långdragen dialog mellan regeringen och Sveriges kommuner och regioner. Genom en bred testning för antikroppar kan smittspridningen i Skåne, och landet, kartläggas och därmed utgöra en kunskapsgrund för beslut avseende åtgärder för att hantera utbrotten. Testningen är ett komplement till det omfattande arbete som sker i Skåne. Vi ska fortsatt vara försiktiga, hålla avstånd och hålla i och hålla ut.

Gilbert Tribo (L)

Liberala drivkrafter överbeskyddade.

”Välfärd måste skapas innan den fördelas” rubricerar tidningen sin huvudledare (9/8), en truism som alltid gått arm i arm med det högerliberala skallet mot "skattetrycket".

”Alltför väl känner vi den sången”, för att citera den gamle socialliberalen Herbert Tingsten.

Trots att en välskött ekonomi skapat tillväxt och buffert för kraftfulla insatser mot coronapandemin, växer klyftorna i Sverige. Borde inte detta vara tillräckligt för att även liberaler drog öronen åt sig? Men nej, samtidigt som Liberalerna står bakom januariavtalets skrivningar om att en skattereform ska ”utjämna dagens växande ekonomiska klyftor” skriver tidningen i sin ledare att denna ”skattereform måste kompletteras med förslag som samtidigt skyddar de drivkrafter som ger tillväxt och resurser att fördelas”.

Nu hör emellertid till saken att de ”drivkrafter” som liberaler närmast tänker på är överbeskyddade i dagens Sverige. Och detta närmast monumentala skydd ska nu enligt januariavtalet ytterligare förstärkas genom en ökning av rutavdraget från 50 000 till 75 000 kronor. Som lök på en redan stinn avdragslax vill liberalerna också sänka inkomstskatter och öka rotavdraget.

Hur generösa skattesänkningar och skattesubventionerade hushållstjänster ska kunna kombineras med ekonomisk återhämtning och välfärdens återuppbyggnad i spåren av coronakrisen, återstår verkligen för liberaler att berätta för svenska folket.

Bengt Silfverstrand (S)

Svar: Vad Liberalerna – och liberalpartisterna – menar och gör är sin sak. Vad tidningen tycker något annat. Det är vad vår beteckning oberoende liberal betyder. Ingen koppling till något parti.

Heidi Avellan

Vindkraft kräver vind.

Nyamko Sabuni (L) och Ulf Kristersson (M) vill se en ny kärnkraftlagstiftning som tillåter fler reaktorer på fler platser (DN Debatt 27/7 ). Det fick äntligen igång ett trögstartat medielok och plötsligt handlade ledarartiklar och opinionsyttringar om saken. Även denna tidning talade på ledarplats oförbehållsamt väl om kärnkraft och påpekar, utan att skämmas, att vindkraftproduktion lider av nackdelen att styras av vädret, inte av elbehovet.

Borta är begreppet ”förnybar el”, en olycka som under ett decennium tillåtits regera politik och tanke. Nu är det ”fossilfritt” som gäller och det går till och med an att illustrera artikeln med en bild på Barsebäcks kärnkraftverk under dess glansdagar.

Debattartikeln tycks ha slagit tappen ur en tunna fylld med ett uppdämt behov att sprida sanningar om en energipolitik som är på väg att driva Sverige mot elektrisk utarmning. Energiminister Anders Ygeman (S) gör ett lamt försök att försvara den förda politiken med tal om elexport, men ingenting lär nu kunna stoppa en fullskalig konfrontation mellan de partier som fortfarande håller fast vid en politik för elförsörjning där vindkraft skall spela huvudrollen och en opposition som inser att den politiken leder till fördärv.

Einar Fjellman

Svar: "Utan att skämmas"? Denna ledarsida har alltid stött kärnkraften, som det hittills minst dåliga alternativet, och konstaterat att vindkraft kräver – ja, vind. Ingen ändring härvidlag. Det betyder inte att inte mer el ska genereras med sol, vind och vatten. Förnybar el har framtiden för sig.

Heidi Avellan