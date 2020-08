MFF tog tio SM-guld med Cavalli vid klubban

Hans Cavalli Björkman blev under sin levnad en av Malmös största profiler på många plan, men publikt var det som ordförande i Malmö FF han satte de kanske största avtrycken. Under de 25 år han ledde Malmö FF tog klubben, på seniorsidan, tio SM-guld i fotboll och vann Svenska Cupen nio gånger.

– MFF tog viktiga steg under hans ledningen, Professionaliseringen, marknadsföring och reklam, spelaraffärer och inte minst damsidan, säger dagens ordförande Anders Pålsson.

Hans Cavalli-Björkman gratulerar Lena Videkull efter att SM-guldet säkrats mot Jitex 1991. Bild: BILDBYRÅN Det är alltför lätt att falla i fällan och fokusera på de manliga framgångarna. I många sammanfattningar talas om att Hans Cavalli Björkman ledde MFF till fem SM-guld. I själva verket var det alltså dubbelt så många.