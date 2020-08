Detta är en insändare. Åsikterna är skribentens egna.

Efter att ha beställt en antikroppstest via min dator och en bank-id dosa fick jag ett svar via min mobil där jag skulle bekräfta via en länk. Länken gick till en ny bank-id-kontroll som i detta fall skulle vara via mobilt bank-id. Nu har jag bestämt mig för att inte ha mobilt bank-id så jag kunde inte bekräfta via den länk som jag tror talade om att jag fått en tid.