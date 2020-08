The Cardigans-Lasse solodebuterar som Lost Johansson

Hans första band blev ett hyfsat lyckat projekt. Nu ska The Cardigans-keyboardisten Lars-Olof Ståle Johansson ge ut sin solodebut under namnet Lost Johansson. Men det har tagit tid.

– Jag tycker egentligen inte om att göra saker själv.

Vi har väl alla någon gång bläddrat bland skivor i en back. Vissa album bläddrar man förbi snabbt – andra har omslag som gör en nyfiken. Och sen finns det några få som har omslag som man omöjligen kan bläddra förbi.

Som Lost Johanssons debutalbum som släpps den 21 augusti.

När Lars-Olof Ståle Johansson efter åren i The Cardigans och sedan trion Brothers of End började prata om sitt första solosläpp hade han en tanke om att göra det till en instrumentalskiva med temat ”Den svenska apan”.

– Det är alltid fint när det finns en röd tråd i en platta och en av mina absoluta svenska favoritböcker är Joakim Pirinens ”Den svenska apan”. Sedan lämnade jag temaidén, men namnet följde efter mig.

En dag började Malmö Inre-kollegan Tomas Melinder leka loss med titeln rent visuellt och experimenterade med att blanda Lars-Olof Ståle Johanssons utseende med en näsapa.

– Alla reagerar på bilden. Jag tyckte själv den var obehaglig och kände mig instängd i apan. Men jag gillade ju det också.

Förlåt, men hur bygger man ett tema som ”Den svenska apan” kring en instrumentalplatta?

– Det är nog mer till hjälp för en själv än för att ge bild till någon annan. Ett tema eller ett skivomslag kan fördjupa musiken och ge en berättelse. Några få ord kan göra att musiken tar en helt annan form hos den som lyssnar. Det är som att jag häromdagen hörde att ny forskning visar att vissa ljud kan göra att man upplever choklad mer bitter eller söt.

Under åren i The Cardigans var det väldigt bestämt hur bandet fungerade. Grundstrukturen var att Peter Svensson skrev musik, medan Nina Persson och Magnus Sveningsson bidrog med texter. Lasse Johansson skrev musik även under The Cardigans-åren och någon instrumentallåt letade sig in på bandets repertoar. Men mer än så blev det aldrig.

Det var egentligen först när han sprang på barndomsvännen Mattias Areskog på en festival som han insåg att det fanns något kreativt inom honom som ville ut. Tillsammans med Bengt Lagerberg startade de tre trion Brothers of End.

– Det var mycket Mattias som hjälpte mig att komma igång. Jag har ingen egen motor som säger vad jag ska göra. Jag behöver en katalysator och tycker egentligen inte om att göra saker själv. Det är därför detta dröjt så länge. För jag har egentligen inte haft behov av det.

Så att det blev ett soloalbum är egentligen inget som ligger för Lasse Johansson.

– Det var ju inte som att jag behövde totalt svängrum. Den grejen har inte funnits där för mig. Att göra musik själv är kul, men jag kan nöja mig med att någon lyssnar på det och tycker att det är bra. Jag måste inte ge ut det.

Varför gör du det då?

– Den största anledningen är egentligen för att bilda paletten som är Malmö Inre där vi bygger upp något som vi inte vet vad det är. Det är som att Malmö Inre är mitt band. Eller egentligen är det som att vi är ett band som redan splittrats och så gör vi alla soloalbum.

Vad är Lost Johansson för dig?

– Det är som att mitt skapande är en lång gammal filmrulle där Lost Johansson är en filmruta där man stannat upp. Så ser den ut just då, men filmen rullar vidare.

Hur skulle du själv beskriva den filmrutan?

– Den är fin. Jag har en ådra av att jag vill förvränga saker. När jag tror att något är klart då har jag någon som sitter på min andra axel och frågar om det inte vore roligare om jag vände på allt. Och sen kan jag hålla på så. Men den här gången lyckades jag till slut känna att det var klart.

Känns det rättvist att påstå att du och din The Cardigans-kamrat Magnus Sveningssons band Råå befinner sig i samma musikaliska världar.

– Ja, jag skulle nog säga det. Men vi gräver lite i olika stackar. Vi är lite som små barn som har haft lekdejter och mer leker bredvid varandra än med varandra. ”Mange” gräver mer i krautstacken, medan jag nog har en mer introvert och experimentell sida.

Men räkna inte med att det blir en mängd Lost Johansson-spelningar efter skivsläppet.

– Jag tycker själv inte att det finns något jättespännande med någon som sitter och vrider på rattar live. Om det inte är Dungeon Acid, för då är det mysigt. Så det skulle vara om jag hittar ett koncept tillsammans med någon som gör att det lyfter.

Så vad händer nu med den här filmrullen?

– Det kommer att komma mer. Filmrullen rullar vidare.

Fakta Malmö Inre Skivbolag i Malmö som gett ut musik med Råå, Golden Ivy, Areskog & Bergqvist, Domus och nu Lost Johansson. Härnäst väntar plattor med Anton Alamaa och Nynningen. Bakom bolaget står The Cardigans-medlemmarna Lars-Olof Ståle Johansson, Magnus Sveningsson och Bengt Lagerberg samt Tomas Melinder, Mattias Areskog och Markus Bergkvist.