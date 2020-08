Privatteatrarna: ”Vi behöver hjälp”

Evenemangsbranschen vädjar om ett nytt krisstöd från regeringen. För privata Oscarsteatern är läget mörkt även om publikgränsen skulle höjas till 500 personer. Halv salong räcker inte, enligt producenten Johan von der Lancken.

Privatteatrarnas höstpremiärer är i många fall framflyttade till våren 2021, men på Oscarsteatern i Stockholm råder – äntligen – viss aktivitet. Scenografin till ”Rain man” med Jonas Karlsson och Robert Gustafsson i huvudrollerna är under uppbyggnad och repetitionerna startar i slutet av augusti som det var tänkt från början. Själva premiären är framflyttad till 6 januari, men repetitionerna går inte att skjuta på. Grundarbetet måste göras nu.

– Det ska bli så härligt att få in skådespelarna igen, säger teaterchefen Vicky von der Lanken, 78 år, som är överlycklig över att få vara på plats efter tre månader av coronakarantän.

Men framtiden är osäker. Otto Drakenberg, vd på Moment Group som samlar såväl privatteatrar som China Teatern och Oscarsteatern i Stockholm men också restauranger och nattklubbar, efterlyser ett ekonomiskt stödpaket för uteblivna inkomster efter 31 maj: ”Ska vi rädda det som räddas kan, måste vi få stöd – nu. Som politiker behöver ni visa handlingskraft” skriver han i ett öppet brev till regeringen.

Än så länge får endast 50 personer besöka en teatersalong. Om regeringens utlovade besked om publikrestriktioner skulle innebära en höjning till 500 personer är det en viktig signal om att utvecklingen går åt rätt håll framhåller Oscarsteaterns producent Johan von der Lancken. Men det räcker inte. För hans och Vicky von der Lanckens teater skulle det betyda max halvfylla salonger vilket inte skulle täcka produktionskostnaderna för en ny uppsättning.

– Vi är jätteglada för dem som det funkar för – det är jätteviktigt, men för oss funkar det tyvärr inte. Vi behöver i de flesta fall ha utsålt i princip 100 föreställningar för att vi ska gå plus minus noll, säger Johan von der Lancken.

I regel föregås varje uppsättning av ekonomiska investeringar som börjar två till tre år före premiär. Storleken på dessa varierar beroende på uppsättning.

– Före premiär har vi i normala fall investerat mellan 15 och 25 miljoner kronor, det ska de här föreställningarna dra in. För ”Så som i himlen” var det nästan 25 miljoner kronor, men ”Phantom of the opera” kostade ännu mer, och vi måste investera! Om vi inte gör det nu kan vi inte ha premiär den 6 januari.

Oscarsteatern fick 4,2 miljoner i statligt krisstöd via Kulturrådet för uteblivna intäkter fram till slutet av maj. Enligt Johan von der Lancken motsvarade det 25 till 30 procent av den totala förlusten för vårens föreställningar av ”Så som i himmelen” i Stockholm och Göteborg.

– Vi är väldigt tacksamma för det stödet, men efter det hade vi ”Pappor på prov” på Krusenstiernska gården i Kalmar och ”Rain man” som vi inte fått något för. Vi har nästan blivit av med hela vår skattkista, vi är i ett stödpaketsbehov.

TT: Vad händer annars?

– Det är ett existenshot. Då finns inte vi kvar, det känns väldigt jobbigt att säga det men i slutändan är det så. Det är inte regeringens fel att det här har skett, men vi behöver hjälp, säger Johan von der Lancken.

TT har sökt kulturminister Amanda Lind (MP) som hälsar att hon inte har några kommentarer i dag.