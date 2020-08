Deere höjer prognosen

Amerikanska Deere & Co, världens största tillverkare av jordbruksmaskiner, höjer sin vinstprognos för helåret. Nettovinsten väntas nu hamna på cirka 2,25 miljarder dollar 2020, vilket kan jämföras med en tidigare prognos på 1,6–2,0 miljarder.

Prognoshöjningen kommer samtidigt som Deere redovisar ett något bättre resultat än väntat för kvartalet som avslutades den 2 augusti.

Vinsten föll till 2:57 dollar per aktie, mot 2:81 dollar per aktie ett år tidigare och försäljningsintäkterna sjönk drygt 12 procent till 7,9 miljarder dollar. Men analytiker hade i snitt räknat med ett betydligt större bakslag, med en försäljning på 6,7 miljarder dollar och en vinst på 1:26 dollar per aktie.