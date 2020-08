Lund tappar flest invånare i hela landet – nästan 500 färre under första halvåret 2020

Lunds kommuns befolkning minskade med 462 personer under första halvåret i år. Lund tappar därmed klart flest invånare av alla Sveriges 290 kommuner.

Minskningen i Lunds kommun beror inte på att många har dött under coronapandemin. Antalet avlidna är inte större än de senaste åren och födelsetalen är högre än dödstalen. Bild: Bengt Arvidson

Lunds kommun har i flera decennier vuxit varje år. Befolkningsökningen sker framför allt under andra halvåret, när studenterna flyttar in, medan folkmängden under våren brukar vara ganska konstant.