En tydlig puckel syns nu i kurvan över smittade och inlagda med svår covid-19 i Skåne. Men det är utvecklingen i Malmö som ligger bakom nästan hela ökningen. Något hände i början av augusti som gjorde att smittan tog fart.

Flera av de nya fallen har blivit smittade på utlandsresor, enligt Region Skånes veckorapport är smittlandet ofta länder i sydöstra Europa och på Balkan.

Att smittspridningen ökar i Malmö märks på Sus akutmottagningen på Sus i Malmö, dit allt fler söker sig med svåra andningsbesvär.

– Ja, vi märker det här. Mina kollegor på akuten i Lund ser inte den ökningen, säger Per Ek, sektionschef på akutmottagningen i Malmö.

Antalet personer som läggs in på vårdavdelning är också överlägset högst i Malmö, 15 stycken under torsdagen mot enstaka patienter i Lund och Kristianstad. Helsingborgs lasarett har under flera veckor inte haft en enda covid-19-patient, men har nu en person på vårdavdelning.

Sedan förra veckan syns en tydlig ökning av antalet smittade och svårt sjuka i covid-19. I förra veckan låg antalet nya konstaterade fall på 35 per dag, och de flesta är yngre eller medelålders. Många av dem blir inte allvarligt sjuka.

De som nu läggs in för sjukhusvård är däremot, liksom under våren, övervägande lite äldre personer.

Från ett lägsta läge i början av juli, med 4-10 patienter per dag inlagda på vårdavdelning för svåra andningsbesvär, har sjukhusen i Skåne den senaste veckan fått en ny "normalnivå” på mellan 10 och 22 inlagda.

Utvecklingen i Skåne sticker ut från andra regioner i landet, där smittan ligger kvar på mycket låg nivå efter sensommaren kraftiga nedgång i smittade och allvarligt sjuka.

Däremot kommer uppgången i Skåne från låg nivå, och fortfarande är antalet covid-19-patienter på vårdavdelning bara en tredjedel av när de var som flest i slutet av maj. Antalet patienter i intensivvård är ännu lägre jämfört med när det var som värst, bara en femtedel.