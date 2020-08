Standardlåtar i bästa möjliga inramning

Alexander Agrell hör Claire Martin i Callum Aus storbandsarr.

Callum Au & Claire Martin JAZZ. Songs and stories.

Är man nu en gång marinerad i äldre amerikansk film och klassiska amerikanska låtar dyker ibland suget efter den musiken upp, gärna i storbandstappning och med stråkar.

Denna sommar kommer Claire Martin, ledande brittisk jazzsångerska, till undsättning med sitt första storbandsalbum, där trombonisten och kompositören Callum Au står för arrangemangen. ”Songs and stories" innehåller inget uppseendeväckande, ”bara” utmärkta och omväxlande versioner i mainstream-stil av örhängen som ”Let's get lost”, ”Stars fell on Alabama” och ”The night we called it a day”.

Stråkromantik och stomp, sockervadd och smokinglir, levererat med maximal skicklighet. Callum Au mixar elegant olika klanger, kryddar med Basie-citat och snickrar snygga individuella intron till sångerna. Musiken klingar välkänd och ny samtidigt.

Claire Martin med sin fullmogna, världsvana röst kryssar i alla rutorna, från nästanviskande ballad till bluesigt högtempotryck, och lägger in någon enstaka scat-improvisation. Fast för att själv gå igång helt skulle jag ha velat att rösten och sångsättet även hade det där lilla extra, en riktigt stark egen personlighet.