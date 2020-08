Miljoner på spel för Sveriges e-sportelit

Fakta

E-sport är en förkortning av elektronisk sport och handlar om tävlingar i spel via dator, konsol eller mobiltelefon. För många spelföretag fungerar tävlingarna som marknadsföring för det egna spelet. Även techjättar som Facebook, Amazon, Twitter, Google och Disney har gett sig in i e-sportbranschen genom stora investeringar.

Några av de största spelen är "League of legends", "Counterstrike", "Dota 2", "Starcraft 2" och "Rainbow six: Siege". En mängd sportlag har gett sig in i e-sporten, från Philadelphia 76ers och Cleveland Cavaliers i USA till Schalke 04 och Besiktas i Europa, och flera allsvenska fotbollslag i Sverige.

Analysföretaget Newzoo bedömer att e-sporten under 2019 totalt omsatte 10,5 miljarder kronor. Den största delen av pengarna kommer från sponsoravtal.

Den spelare som har dragit in mest pengar via turneringsvinster är den danske "Dota 2"-spelaren Johan "N0tail" Sundstein, som i rena turneringsvinster har tjänat runt 60 miljoner kronor, enligt esportearnings.com.