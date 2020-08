Turist får vänta in sin bil

En turist i norska Trøndelag fick sig en överraskning när han skulle hämta sin parkerade bil vid Gaulaälven.

Mannen hade nämligen glömt att det råder tidvatten i älven och att ebb blivit flod under den utflykt han varit ute på. Polisen larmades om att bilen nu stod mitt i floden, men de kunde inte göra mer än att be mannen vänta in nästa ebb.

– Det är ingen fara för att bilen ska föras bort av älven, men det är mer ovisst om han får i gång den igen. Vi får hoppas att det ordnar sig, säger Ole Petter Hollingen vid polisen till NTB.