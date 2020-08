Antalet anmälningar som om misstanke att barn blir utsatta för våld är i år 40 procent högre än i fjol i Lund. Coronapandemin och en ökad benägenhet att anmäla ligger bakom, menar socialförvaltningen.

En bild från när kvinnojouren i Lund anordnade öppet hus våren 2019. Bild: Tom Wall

Under första halvåret 2020 kom drygt 300 anmälningar gällande oro för våld i familjer där det finns barn under 18 år till socialförvaltningen. Det är betydligt fler än under motsvarande perioder 2019 och 2018.