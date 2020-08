Ny uppskattning: 200 nya coronadödsfall i år

Några dagars ökning av R-talet, ett mått på smittspridning, är inget att oroa sig för, enligt statistikprofessorn Tom Britton. Hans nya prognos vad gäller antalet döda i covid-19 är dessutom betydligt ljusare än tidigare.

– Jag tror att vi nått ungefär 6 000 dödsfall vid nyår, säger han.

En vecka in i augusti steg Sveriges R-tal, ett mått på hur snabbt en smitta sprider sig, till 1,2 efter att ha stadigt ha legat under 1,0 under en längre period. Ligger talet på 1,0 smittar sjuka personer mindre än en person var, vilket ses som ett tecken på att smittspridningen håller på att avstanna.