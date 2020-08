Stängd Sverigegräns drabbar åländsk turism

Reserestriktionerna mellan Sverige och Finland slår hårt mot den åländska turistnäringen.

– För oss som har företag på Åland är sommarsäsongen helt enkelt livsviktig, säger Michael Björklund, kock och restaurangentreprenör, till TT.

Den åländska turistbranschen upplever i år en annorlunda sommar efter att Finland i våras infört stränga reserestriktioner som satt stopp för de horder av svenska turister som vanligtvis dagligen går i land i hamnarna i Mariehamn och Eckerö under sommarsäsongen.

Branschen drabbades också redan i våras av ett bakslag efter att de finska restaurangerna under två månader tvingades hålla stängt för att stoppa spridningen av coronaviruset.

Michael Björklund, kock och ägare till ett flertal restauranger i Finland, bland annat Smakbyn i den åländska orten Kastelholm – och tillika vinnare av årets upplaga av ”Robinson” – beskriver hur han redan under våren kände en stark oro inför den kommande sommaren.

– Våren var en katastrof – och för oss som har företag på Åland är sommarsäsongen helt enkelt livsviktig. Så det är klart att man var väldigt orolig, säger han till TT.

De stränga restriktionerna som den finska regeringen infört för resenärer från Sverige har också under sommaren slagit hårt mot den åländska turistbranschen, säger Michael Björklund.

– I Finland gjorde man en del reklam för Åland under våren när man nu inte kunde göra det för den svenska marknaden, vilket lett till att vi visserligen har haft en del gäster från det finska fastlandet. Men eftersom Åland ligger närmare Sverige, så har det definitivt märkts att den svenska turismen bara varit marginell den här sommaren.

Även Olof Salmi, som äger och driver Sandösunds camping på ön Vårdö, instämmer i att turisttappet har varit stort under sommaren.

– Jämfört med tidigare somrar har den här varit väldigt lugn – vi har bara haft en tioprocentig beläggning jämfört med det normala, säger han.

De stränga inreserestriktionerna från Sverige har också inneburit en dominoeffekt, då de har satt stopp för det i vanliga fall så viktiga turistinflödet till Åland från andra europeiska länder, enligt Olof Salmi.

– Vid den här tiden på sommaren brukar det vara smockfullt av tyskar och holländare här, men i år har bara 15 tyska ekipage lyckats ta sig hit. Några har tagit sig hit via Baltikum eller via färjan som trafikerar Travemünde–Helsingfors. Men att ta sig in via Sverige – det går inte.

Vad gäller framtiden säger Michael Björklund att han för egen del planerar att dra ned på öppettiderna på sina restauranger under hösten på grund av det rådande läget – och tillägger att det största orosmomentet för den åländska ekonomin i dagsläget är den krisande sjöfarten.

– Vi har klarat oss undan andra ekonomiska kriser tidigare, men för första gången har vår viktiga sjöfart fått sig en ordentlig törn, och det slår hårt mot det åländska samhället, säger han och fortsätter:

– Nu måste vi börja tänka i nya banor och reda ut det här tillsammans. Men inom restaurangverksamheten har vi allt längtat efter svenskarna – vi är ju som en liten förort till Sverige.