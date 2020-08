Coronasmäll för kinesiska storbanker

Problemlån, kreditförluster och myndighetskrav i covidkrisen slår mot Kinas storbanker. För första gången sedan finanskrisen 2008–2009 pressas nu vinsterna nedåt i sektorn, enligt den bank- och försäkringsmyndighet som på engelska förkortas CBIRC.

Affärsbankerna i Kina kommer enligt CBIRC redovisar vinstfall på 9,4 procent under första halvåret i år. För de sex största – däribland Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) och Bank of China (BOC) – ser det ännu värre ut med vinstfall på 12 procent.

– Det finns många tecken på att de är satta under hård press. Pandemin slår hårt mot småföretagen, säger Hong Hao, analyschef på Bocom International.

CBIRC har instruerat statliga banker att fullt ut låta kostnaderna för problemlånen slå mot balansräkningen och begärt att de stärker sina buffertar för att hantera krisen. Från regeringen har det även kommit direktiv om att finansiella institutioner måste satsa 1 500 miljarder yuan (motsvarande 1 900 miljarder kronor) för att sänka räntor och avgifter på lån och även erbjuda amorteringsfria perioder för företag med problem i pandemin.

Det har även kommit krav på vissa mindre banker att de sänker lönerna för banktjänstemän för att stärka balansräkningarna.

Sammanlagt beräknas Kinas banksektor tvingas hantera problemlån på 3 400 miljarder yuan 2020, enligt en beräkning rapporterad av den statliga kinesiska nyhetsbyrån Nya Kina tidigare i augusti.