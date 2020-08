Malmökyrka vandaliserad flera dagar i rad – har satt in vakter

Stora delar av Västra Skrävlinge kyrka i Malmö är just nu lappad och lagad med stora träpaneler och tejp. Efter att ett trettiotal av kyrkans fönster krossats har vakter satts in för att patrullera under kvällar och nätter.

– Dagarna flyter ihop lite men det slutade för ett par dagar sedan. Innan så var det sju kvällar i rad som man var på kyrkan och slog sönder fönster och kastade in stenar och grejer, säger Mikael Göth, arbetsledare vid Västra Skrävlinge kyrka.