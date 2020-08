Sjöstedt ny i juryn i ”Sveriges mästerkock”

Mischa Billing och Markus Aujalay får sällskap av Tom Sjöstedt i den elfte säsongen av ”Sveriges mästerkock”, då den prisbelönta kocken tar plats i programmets jury, enligt ett pressmeddelande.

”Det känns otroligt roligt och spännande att ta sig an rollen som jurymedlem i Sveriges mästerkock där landets skickligaste amatörkockar samlas och sätts på prov. Jag är en hård, men rättvis, domare och kommer inte tillåta att deltagarna slarvar med tekniken eller smakerna,” säger Tom Sjöstedt.

Sjöstedt ersätter Leif Mannerstedt, som 2019 gjorde sin tionde – och sista – säsong som en av programmets domare.

Tom Sjöstedt valdes till Årets kock 2008 och deltog i svenska kocklandslaget vid segern i VM i Luxemburg 2006. År 2017 och 2018 tog han fram förrätt och varmrätt till Nobelbanketten – och blev då den förste kocken som introducerade vegetariska rätter på menyn.

Den elfte säsongen av ”Sveriges mästerkock” spelas in under hösten 2020 och har premiär våren 2021 på Tv4, Tv4 Play och C More.