Två mål av Hedman räckte inte för Tampa Bay

Victor hedman reducerade två gånger för sitt Tampa Bay i första kvartsfinalen mot Boston. Men det räckte inte riktigt ända fram, och Boston vann med 3–2.

Ett 3–0-underläge visade sig bli övermäktigt för Tampa Bay att hämta in i lagens första kvartsfinalmatch i Stanley Cup.

Charlie Coyle, David Pastrnak och Brad Marchand hade alla gjort varsitt mål för Boston i varsin period innan Tampa Bay inledde sitt försök till upphämtning.

Det var backklippan Victor Hedman som ledde den. Första reduceringsmålet kom knappt nio minuter in i sista perioden där ett lurigt skott från svensken letade sig in mellan ett flertal spelare och in i kassen.

14 sekunder innan slutminut var det dags igen, den här gången när Tampa Bay tog ut målvakten för att öka pressen. Hedman fick hyfsat med yta mellan blålinjen och högra offensiva tekningscirkeln, och placerade in skottet till höger om Jaroslav Halak i Bostonmålet. Med sina två mål är Hedman därmed den som gjort femte mest poäng i slutspelssammanhang i klubbens historia, med totalt 53 poäng (10 mål, 43 assist).

Men närmare än så kom inte Tampa Bay och 3–2 stod sig till slutsignalen.