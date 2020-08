Alexander Kuprijankos analys av hur Lundaborna ser på spårvägspengar och andra pengar är intressant men kan på flera punkter ifrågasättas. Som politiker och spårvägsmotståndare har jag naturligtvis också haft anledning att fundera på hur ”olika pengar” förhåller sig till varandra.

Om vi börjar med det faktum att Lunds kommun ”bara” betalar ca 500 mkr av 1 500 mkr som spårvägen kostar, så gör Kuprijanko misstaget att betrakta det som inte betalas av kommunen som gratispengar. Lundaborna i allmänhet betraktar sig nog som skattebetalare även till Region Skåne och till staten, som ju står för mellanskillnaden på 1 000 mkr. Bortslösade skattepengar är av ondo oavsett ur vilken plånbok de kommer.

Själva investeringen i spårvägen är en sak men mer intressant är driftkostnadskonsekvenserna. För kommunens del kommer kapitalkostnaderna och underhåll av spåren att belasta budgeten med ca 30 mkr per år under de närmaste 33 åren. Dessa pengar hade kunnat användas till något annat exempelvis till att anställa ytterligare 50-60 personer i förskolan för att minska barngrupperna.

Riktigt illa blir det om man ser till konsekvenserna för Region Skåne och Skånetrafiken. Enligt de ursprungliga beräkningarna kommer drift- och kapitalkostnaderna för spårvägen att uppgå till ca 60 mkr per år. Hade Skånetrafiken istället använt spårvägsliknade bussar av den typ som finns i Malmö hade detta kostat ca 20 mkr per år. Mellanskillnaden på 40 mkr per år hade kunnat användas till att anställa 60-70 sjuksköterskor.

Kuprijanko jämför också storleksordningen på kommunens andel av spårvägsinvesteringen med renoveringen av Stadshallen. Denna jämförelse haltar betydligt eftersom Stadshallen finns och måste renoveras medan spårvägen var en ny och helt onödig investering. Till skillnad från spårvägen finns här ingen valsituation.

När det gäller Stadshallen har den politiska frågan varit om renoveringen bara ska vara att rusta upp den i nuvarande utformning eller ändra utformningen så att den kan få en bredare användning som kulturhus. Den helt dominerande andelen av kostnaden avser själva renoveringen medan en mindre andel avser den ändrade användningen.

Det stora problemet när det gäller investeringsbesluten i Lunds kommun är den notoriska oförmågan att inför besluten upprätta kalkyler som tål verkligheten. Detta gäller allt från Högevallsbadet, ett antal skolbyggen, Saluhallen, spårvägen och nu senast Stadshallen. Gång på gång ställs politikerna inför beslutsunderlag som visar sig vara glädjekalkyler. Kvintetten har vidtagit åtgärder för att styra upp lokalinvesteringsprocessen men här behöver göras mer.

Så slutligen Vänskapens hus. Kuprijanko påstår att majoriteten av politikerna fullständigt struntar i expertrapporterna och vill påskina att beslutet i fullmäktige kan bli att avsätta 3 mkr till något som enligt experterna kostar 11 mkr. Så är det naturligtvis inte. Experterna har beräknat kostnaden för en totalrenovering medan det eventuella beslutet enbart avser det allra nödvändigaste brandsäkerhet och läckande tak.

Ledamot i fullmäktige och vice ordförande i byggnadsnämnden (FörNyaLund)

Börje Hed (FNL) argumenterar mot spårvägsprojektet. Men min text handlar inte om spårvägsprojektet i sig – utan om det sorgliga faktum att andra kommunala investeringar debatteras så mycket mindre. Debatten kring spårvägen, som Sydsvenskan under det senaste decenniet upplåtit mycket plats åt, har varit glädjande stor. Förhoppningsvis har dessa heta spårvägsdiskussioner bidragit till att genomlysa projektet i så många aspekter som möjligt.

Hed lägger ord i min mun när han påstår att jag hävdar att pengarna från staten och regionen är ”gratispengar”. Ingenstans har jag skrivit detta. Istället har jag tydligt redovisat hur stor notan för kommun, region respektive stat är. Det står naturligtvis var och en fritt att tycka att dessa investeringar och prioriteringar är rätt eller fel.

Kommunens årliga driftskostnader för spårvägen (kapitalkostnaderna och underhåll av spåren) är cirka 30 miljoner, skriver Hed. För den ombyggda Stadshallen var de årliga driftskostnaderna före den nu aktuella fördyringen beräknade till 13 miljoner. Efter fördyringen stiger de naturligtvis. Även i detta perspektiv motsvarar alltså Stadshallen ungefär en halv spårväg.

Hed vill, när han skriver om driftskonsekvenser, enbart titta på kostnader. Många andra tycker att man även bör titta på vilka intäkter som investeringar leder till. Kommunens beräkningar är att spårvägen, enbart med hjälp av höjt markvärde på kommunal mark samt de pengar som privata fastighetsägare lägger in i projektet, kommer att innebära ett plus för kommunens ekonomi.

Börje Hed skriver att det stora problemet är ”den notoriska oförmågan att inför besluten upprätta kalkyler som tål verkligheten”. Sydsvenskan ser det som sin uppgift att berätta hur Lundabornas gemensamma pengar används. Det är därför som vi träget uppmärksammar de fördyringar som olika kommunala projekt drabbas av. Stadshallen har som sagt blivit över 30 procent dyrare än den summa som Hed själv var med om att godkänna i kommunfullmäktige i augusti 2018. Om den bedömning av kostnaderna för Vänskapens hus som Hed nu gör är en glädjekalkyl eller inte återstår att se – de två stora partierna i den styrande kvintetten (Moderaterna och Liberalerna) håller inte med honom utan kallar FNL:s beräknade kostnad för ”en summa helt tagen ur luften”.

Reporter på Sydsvenskans Lundaredaktion, med fokus på lokal politik