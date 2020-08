Äldreomsorgen får inte det stöd den behöver i regeringens nya utredning för att modernisera socialtjänstlagen, anser Pensionärernas riksorganisation (PRO). – Vi är besvikna, säger PRO:s ordförande Christina Tallberg.

Den svenska äldreomsorgen har under coronapandemin hamnat under lupp och regeringens särskilda utredare Margareta Winberg medgav på onsdagens pressträff, där hon presenterade regeringens utredning, att den i många fall brustit under våren.