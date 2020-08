Ajdarevic lämnar Djurgården: ”Liten tår”

Fakta

Ålder: 30 år.

Född: 17 april 1990 i Pristina, Kosovo.

Position: Mittfältare eller anfallare.

Klubb: Klubblös.

Tidigare klubbar: Rinia IF (1996–2000), Falkenbergs FF (2001–06), Liverpool (2007–09), Leicester (lån 2009 och 2009–10), Hereford (lån 2010), Örebro SK (2010 och 2015–16), IFK Norrköping (2011–12), Standard Liège (2012–15), Charlton (lån 2014), Helsingborgs IF (lån 2015), AEK (2016–18), Djurgårdens IF (2019–20).

Landskamper: 1 A-landskamp för Albanien (representerade tidigare Sverige på U21-nivå, och var lagkapten i OS-landslaget 2016).