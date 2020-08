Inspelningar av brittisk tv-klassiker på auktion

Tidigare okända videoinspelningar av det klassiska brittiska musikprogrammet ”Top of the pops” väntas gå under klubban för tusentals pund på en auktion i Storbritannien i början av september, skriver BBC.

Inspelningarna från 1970 innehåller uppträdanden av artister som Elton John, Status Quo, Elvis Presley och Roxy Music.

Under 70-talet spelades gamla program ofta över på BBC för att banden skulle kunna återanvändas, och de nu hittade avsnitten av ”Top of the pops” ansågs tidigare ha varit försvunna för eftervärlden.

Inspelningarna är gjorda med Sony CV-2000, en av de tidigaste videokamerorna, av en okänd person, berättar Dan Hampson från auktionshuset Omega.

”På 70-talet undrade hans familj antagligen varför han tillbringade varje torsdagskväll framför tv:n med en massa utrustning – men nu är folk glada över att inspelningarna har räddats”, säger han.

”Top of the pops” sändes mellan 1964 och 2006 på BBC.