Tennisstjärnan ändrar sig – spelar vidare

Japanska tennisstjärnan Naomi Osaka har ändrat sig och kommer trots allt att spela vidare i tennisturneringen i New York. Hennes beslut kommer efter att turneringen ställt in allt spel under torsdagen för att stödja protesterna mot skjutningen i Wisconsin. ”Det tycker jag ger mer uppmärksamhet till rörelsen”, säger Osaka i ett uttalande.