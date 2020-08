Uppgifter: NBA-spelarna vill fortsätta slutspelet

Torsdagens matcher i NBA-slutspelet kommer att ställas in – däremot kommer resten av slutspelet att spelas färdigt. Det har spelarna i ligan kommit överens om, uppger amerikanska medier.

Tre matcher ställdes in i onsdags sedan Milwaukee Bucks vägrat spela som en protest mot polisskjutningen i Kenosha, Wisconsin, där en mörkhyad man blev skjuten i ryggen.

Krav på ett stopp mot rasdiskriminering har varit en stor del av NBA:s återstart på Disneyworld i Florida med texten ”Black Lives Matter” målat över arenagolven.

ESPN och Washington Post rapporterar att NBA-spelarna har gått med på att slutföra slutspelet efter ett spelarmöte i slutspelsbubblan på Disneyworld.

NBA höll också ett krismöte under torsdagen och enligt ESPN har ligan beslutat att ställa in torsdagens tre matcher. NBA-ledningen ska senare under torsdagen hålla ett möte med spelarna där samtalen ska handla om dels hur man ska gå vidare för att uppmärksamma frågorna kring rasdiskriminering, dels detaljerna för att börja spela matcher igen.

Enligt ESPN kan slutspelet återstarta redan på fredagen eller till helgen.