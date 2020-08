Neil Young släpper ny musik

Kanadensiske rockveteranen Neil Young är på gång med ny musik, denna gång i form av en ep, ”The times”, som släpps i september. Enligt NME består den av sju spår, varav ett är hans cover av Bob Dylans ”The times they are a-changin”.

En annan låt heter ”Lookin' for a leader” och Neil Young, som nyligen blivit amerikansk medborgare, riktar sig mot president Donald Trump i musikvideon.

”Jag utmanar presidenten att spela den här låten på sitt nästa kampanjmöte. En låt om känslorna många av oss hyser för Amerika i dag,” skriver han i låtens beskrivning på Youtube.

Neil Young har nyligen stämt Donald Trump för att ha använt hans ”Rockin' in the free world” under sina möten.

Förutom en ny ep har Neil Young även släppt skivan ”Homegrown” i år. Den spelades in 1975, men lades på hyllan där den förblev under fyra decennier.