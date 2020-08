Rekordmånga samtal till Bris under sommaren

Aldrig tidigare har Bris fått så många samtal ett sommarlov som i år. – Det som har varit speciellt den här sommaren är samtal om nedstämdhet, de har ökat med 125 procent jämfört med förra året, säger Magnus Jägerskog, Bris generalsekreterare.

Totalt har kontakterna till Bris via chatt, mejl och telefon ökat med 37 procent jämfört med förra sommarlovet. Organisationen brukar under sommaren se en ökning av samtal om familjekonflikter, som en följd av att många tillbringar tid med familjen under lovet.