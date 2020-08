Malmö Stad kommer under det kommande året att lägga ett antal miljoner på att ge barnen i Klagshamn möjlighet att göra det de redan gör.

Efter att hopptornet vid Klagshamns kalkbrott har stått där i åratal ska det nämligen rivas. För att gatukontoret har upptäckt det. Inte för att det är farligt - för det har ingen undersökt. Inte för att någon har skadats. Men för att det är ett svartbygge.

Det är invånarna i Klagshamn själva som byggt hopptornet. Och så kan vi ju inte ha det i en socialdemokratisk kommun! Inte ska väl medborgarna vara skapande och entreprenöriella?! Har inte Klagshamnsborna förstått att sådant måste ske i projektform med EU-stöd och anknuten kommunikatör?

Och jo - det är rimligt att kommunen vill säkra att det inte står livsfarliga saker runt omkring i Malmö. Men vad förmedlar kommunens ovilja till dialog till de Klagshamnsbor som byggt tornet? Och till alla barnen? Var finns respekten för det arbete som lagts ner av ett lokalsamhälle?

Kanske, bara kanske, är det positivt om medborgarna är med att skapa staden? Kanske hade kommunen kunnat säkra upp bygget. Kanske hade man kunnat ge bygglov i efterhand. Kanske hade Klagshamnsborna kunnat få en möjlighet att skapa en förening som kunde sköta tornet? Men inte här i Malmö. Här finns det bara ett sätt.

I say jump, you say ”har gatukontoret sagt ok?”

Niels Paarup-Petersen (C)

Riksdagsledamot för Malmö och trött på omyndigförklarandet av medborgarna.