Den nyblivna mamman larmade polis om att hennes make slagit henne – och sedan lämnat bostaden. Polisen begav sig till adressen, och hittade en skarpladdad pistol. I makens mobil påträffades flera filmer där han syns skjuta i blindo ut från sin personbil.

På flera klipp i Limhamnsbons mobil syns hur han avfyrar skjutvapen ut genom sidorutan när han åker personbil. Bild: Polisens förundersökning

Kvinnan larmade 112 sent på kvällen den 13 juli. Hon berättade att maken misshandlat henne från och till under hela deras femåriga äktenskap, även under hennes graviditet.