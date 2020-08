Minnesord om Magnus Lindgren

Magnus Lindgren, Eslöv, professor vid Institutionen för psykologi, Lunds universitet, har avlidit i en ålder av 58 år.

Magnus Lindgren föddes i Småland och tog studenten i Växjö på Katedralskolan. Han flyttade till Lund och utbildade sig till psykolog. 1999 disputerade Magnus på avhandlingen "Applications of event-related potentials in the study of attention". Han har arbetat som psykolog i Västerås och varit universitetslektor vid Oslo universitet. Där fick han också studenternas pris som årets bästa lärare.