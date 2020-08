Oro när New Yorks miljardärer vägrar komma hem

Många som flytt New York under pandemin tycks ovilliga att återvända. Det har fått komikern Jerry Seinfeld att rycka ut till sin stads försvar – och guvernören Andrew Cuomo att försöka locka hem rika skattebetalare med drinkar.

Det är en av de svåraste tiderna som New York har genomlevt på länge. Men komikern Jerry Seinfeld vägrar att överge sin stad, skriver han i ett spetsigt försvarstal. Udden riktas mot en man som författat ett inlägg om hur New York ”för alltid har dött” i spåren av pandemin och inte kommer att återhämta sig.

”Det här dumma viruset kommer att ge upp till slut. Precis som du har”, skriver Seinfeld och slår fast att staden kommer att resa sig ”på grund av att alla riktiga, tuffa, New York-bor som, till skillnad från dig, älskade den och förstod den, stannade och byggde upp den”.

Men många är inte sin stad lika trogna som den amerikanska komikern. När coronaviruset härjade som värst och förvandlade New York till pandemins centrum i USA packade många väskorna.

Höga priser, små lägenheter, trängsel och kollektivtrafiksberoende gjorde det extra utmanande att hålla avstånd och stanna hemma. Vissa förlorade jobbet och behövde kapa boendekostnaderna, andra valde att bosätta sig i sina fritidshus och många studenter vände hem till föräldrarna.

Det är svårt att hitta någon officiell statistik över hur många som faktiskt har flytt New York. Men mellan 1 mars och 1 maj lämnade omkring 420 000 personer staden, enligt tidningen The New York Times som har analyserat telefondata.

Det är oklart hur många som har kommit tillbaka sedan dess. Men i amerikanska medier vittnar flyttfirmor fortfarande om bråda dagar och vissa har så mycket att göra att de måste tacka nej till jobb.

– Det är helt galet. Vi har dubbelt så många kunder, kanske mer, än förra året, säger Vladislav Grigor som jobbar på en flyttfirma på Manhattan, till The New York Times

Bland de som har övergivit New York finns många av stadens mer välbeställda invånare, som ofta kan arbeta från sina vräkiga semesterboenden. Och vissa tycks inte särskilt sugna på att återvända hem till hösten.

Antalet inskrivningar på skolor i societetens mecka The Hamptons har ökat och det tog inte ens ett dygn innan ett företag som erbjuder daglig helikopterservice därifrån till Manhattan sålde slut på de 250 ”pendlingskort” som fanns tillgängliga för september.

Utvecklingen bådar inte gott, anser New Yorks guvernör som vädjar till de rika att komma tillbaka och hjälpa till att få staden på fötter. Enligt demokraten Andrew Cuomo står en procent av New Yorks invånare för omkring hälften av stadens skatteintäkter och nu oroar han sig för att deras flykt ska få svåra ekonomiska konsekvenser.

– De är i sina hem i Hamptons, Hudson Valley eller Connecticut. Jag pratar bokstavligen med dem varje dag. Jag säger: ”när kommer du tillbaka?”. Jag bjuder på en drink. Jag kan laga middag åt dig, sade Cuomo i början av augusti.

– Men de tänker inte komma tillbaka just nu. Och de tänker också att om de stannar där så betalar de lägre inkomstskatt eftersom de inte betalar New Yorks skattetillägg. Det vore riktigt dåligt för oss.

Demokrater i New Yorks delstatsförsamling har föreslagit höjd skatt för de allra rikaste som ett sätt att tackla den ekonomiska kris som pandemin har fört med sig. Men Cuomo har sagt att delstatens omkring hundra dollarmiljardärer inte kan täcka upp för det stora budgetunderskottet, utan han hoppas i stället på statligt ekonomiskt stöd.

Guvernören menar att det finns risk för att de ultrarika lämnar New York för gott om de ställs inför hotet om högre skatt.

– Säg att det finns 100 miljardärer. Då behöver vi beskatta varje miljardär en halv miljard dollar för att få ihop det. Inser ni vad det betyder? Det betyder att det inte kommer att finnas några miljardärer kvar, har han sagt till journalister.