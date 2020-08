Den trinidadisk-brittiske sångaren Billy Ocean kommer till Sverige nästa år.

Den 30 april spelar han på Vasasteatern i Stockholm, meddelar arrangören.

Nu 70-årige Billy Ocean slog igenom på 1970-talet och han ligger bakom hitlåtar som ”When the going gets tough, the tough gets going”, ”Caribbean queen” och ”Get outta my dreams, get into my car”.

Spelningen i Stockholm blir den enda i Sverige under turnén.