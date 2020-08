Malmös festival för hantverksöl återvänder – för sittande publik

Den stora ölfestivalen Great Swedish Beer Festival i Malmö ställdes in tidigare i år, men nu kommer kontrabesked. Festivalen blir av i höst fast med en sittande publik och scenprogram.

– Det blir lite mer som en krogshow, säger initiativtagaren Erik Frithiof.

Världens största ölfestival Great American Beer Festival var förebilden när företaget Malmöl och Slagthuset förra året tog initiativet till en svensk variant. I slutet av oktober arrangerades den första Great Swedish Beer Festival i Slagthusets lokaler med 104 olika närvarande hantverksölbryggerier.

I våras var planen att köra en likadan festival denna höst för att sen vidareutveckla festivalen till ny form 2021. Sen ställde coronaviruset till allt. Arrangörerna fick fatta det kämpiga beslutet att ställa in. Men sen kom regeringens och Folkhälsomyndighetens nya besked om att tillåta sittande publikmassor på upp till 500 personer.

– Vi har nu beslutat att köra en mindre variant av festivalen. Vi kommer att använda oss av reglerna som finns för restauranger och släppa in 500 sittande personer. Vi kommer att göra det i en lokal i Slagthuset som tar 1000 sittande i vanliga fall, säger Erik Frithiof på Great Swedish Beer Festival.

Borden ska spridas ut och man ska som sällskap kunna köpa biljetter till enskilda bord. Väl där kan man sedan beställa öl från minst 50 olika bryggerier via en app.

– Är man till exempel fyra vid ett bord kan man beställa in en 40-centiliterskanna av en öl och sen har man sina egna glas och kan dela på kannan, säger Erik Frithiof.

På scenen ska man ha ett program med intervjuer och quiz.

– Det blir lite mer som en krogshow än en vanlig ölfestival, säger Erik Frithiof.

Vad är det som svider mest för er med det här upplägget?

– Det är ju att vi måste ha färre bryggerier. Förra året hade vi 104 och i år måste vi välja ut hälften av dem, säger Erik Frithiof.

Varför då?

– För att vi kommer att ha hälften så många besökare och eftersom vi köper in ölen från bryggerierna kan vi inte köpa in mer än vi blir av med. Dessutom vill vi göra det enkelt för besökarna, så att de inte behöver gå in i appen och klydda med för många olika sorters öl. Vi tror att det här blir mer komprimerat, men med högre kvalitet, säger Erik Frithiof.

Great Swedish Beer Festival kommer att arrangeras i fyra 3-timmarspass den 23–24 oktober med 500 besökare på varje pass.