Norska oljefonden rensar ut i portföljen

Den norska centralbankens styrelse har beslutat att utesluta tre aktier från den norska oljefondens portfölj. Det handlar om tre företag där styrelsen ser en oacceptabel risk för att bolagen grovt och systematiskt kränker mänskliga rättigheter.

Två av bolagen har verksamhet inom textilproduktionen i Vietnam och heter Formosa Chemicals & Fibre Corp och Formosa Taffeta Co Ltd. Det tredje bolaget heter Page Industries Ltd, och producerar textilprodukter i Indien.

Styrelsen har även beslutat att följa upp Petrochina Co Ltd:s anti-korruptionsarbete, sedan rådgivare rekommenderat att även detta bolag borde uteslutas.

Centralbankens styrelse vill utvärdera andra verktyg, som att utöva påtryckningar som ägare.