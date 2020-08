Prövande period väntar pendlare

Härifrån Teckomatorps station kommer inga pågatåg att gå under perioden den 31 augusti till den 1 november. Trafikverket ska byta spår och växlar på Rååbanan mellan Helsingborg och Teckomatorp. Bussar ersätter tågtrafiken mellan Helsingborg och Eslöv under den tiden. Bild: Per Eeg-Olofsson