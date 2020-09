Fotografier av massajkvinnor bröt mot Facebooks regler och galleriets annonser stoppades.

Mediejättens förklaring: det handlar om sociala frågor eller politik.

Hans Tapper på galleri Tapper-Popermajer med en av de utställningsbilder som Facebook stoppade annonsering för. Bild: Magnus Arvidsson

I lördags var det vernissage för ”In and out of the African Savannah” på Galleri Tapper-Popermajer i Landskrona. Det är en tvådelad fotoutställning av Ewa-Mari Johansson, dels med bilder av massajkvinnor i Tanzania, dels med catwalkkläder fotade på savannen i Uganda.