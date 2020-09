”Mannen utan minne”. Historien om mannen som kom till Malmö med minnesförlust för elva år sedan fascinerade många. Tills det visade sig att han bluffade. Nu väcks historien till liv och blir ett performanceverk som besökarna själva kan vandra runt i.

I oktober 2009 blev en 65-årig man med minnesförlust en följetong i svenska medier. Mannen som hamnat på Universitetssjukhuset i Malmö med en stroke pratade inte svenska och visste inte vem han var. TV3:s ”Efterlyst” gjorde inslag och flera riksmedier rapporterade om händelsen. Det var bara det att mannen bluffade.

En dag avslöjades han när han själv satt framför en dator och surfade in på sin egen hemsida. Mannen var hemmahörande i Tyskland och blev tillbakaskickad dit.

Den danske konstnären Henrik Lund Jørgensen, idag bosatt i Malmö, blev fascinerad av historien och har i dagarna premiär på ett performanceverk om alltihopa på Lilith Performance Studio i Malmö.

– Jag gjorde ett performanceverk på Lilith 2012 och då var det som att man gick in i en filmscen. Det här är mer som att gå in i en dokumentärfilm, fast det är lite som att du sätter på tv:n och kommer in en kvart in i en dokumentär och sen försöker reda ut trådarna, säger Henrik Lund Jørgensen.

I Lilith Performance Studios lokaler på Bragegatan har han under tre månader byggt upp exakta kopior av rum som har betydelse för historien. Bland annat rummet på Park Hotell i Arlöv där ”mannen utan minne” bodde. Men också flera rum och korridorer från Cementas gamla kontor i Limhamn.

Det var nämligen där som Henrik Lund Jørgensen för flera år sedan försökte skapa ett videoverk om hela denna historia, men aldrig blev klar. I videoverket får man möta ”mannen utan minne” och en pojke som betraktar honom.

Men precis som ”Mannen utan minne” balanserade mellan sanning och påhitt så gör Henrik Lund Jørgensen det. För vem är ”mannen utan minne” i filmen egentligen? Det är ju samma ansikte på bilderna på en anslagstavla i performanceverket, men alla som minns historien blir nog förvirrade. För inte såg han väl ut så? Och killen som i början av verket presenterar sig som före detta receptionist på Park Hotell i Arlöv – var han verkligen det?

I verket träder det fram en historia som liknar ett familjedrama. Men vad är sanning?

– Jag har inte undersökt historien ända ner till kärnan. Men det känns som att det är sanning, ler Henrik Lund Jørgensen.

– En sak som är speciellt med att vara konstnär är att vi får ljuga. Vi kan använda lögnen som ett redskap på ett sätt som andra egentligen inte får.

Henrik Lund Jørgensen berättar att han har letat efter mannen som numera bor i Tyskland och tror att han hittat honom. Men han har valt att inte ta kontakt.

Nu sätter du upp ett performanceverk om honom och han känner inte till det. Hur tänker du kring det?

– Jag tycker att det är roligt att du frågar konstnären om det. För det är inte så att ni i medierna någonsin får frågor om att ni skriver om folk som inte känner till det, säger Henrik Lund Jørgensen.

”The Documentary” kommer att visas för smågrupper på max fyra personer åt gången och i tolv pass om dagen.

– Verket kommer att visas varje kvart, så det blir en väldig apparat att få folk att lämna rum i tid och inte hamna i korridorerna samtidigt, säger Lilith Performances Petter Pettersson.

Henrik Lund Jørgensen själv anser att verket i högsta grad är skapat tillsammans med Lilith Performance Studio.

– Lilith Performance är det ställe jag känner till där man får mest fritt spelrum som konstnär. Här är det idéerna som spelar roll. När man kommer hit får man idéer, medan det på många andra konstinstitutioner kan vara tvärtom, säger Henrik Lund Jørgensen.

"The Documentary" får premiär den 3 september.