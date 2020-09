”I like to move it”-dj:n Erick Morillo död

Den colombiansk-amerikanske dj:n Erick Morillo har hittats död, skriver TMZ . Dödsorsaken är ännu okänd.

Morillo är kanske mest känd för jättehitten ”I like to move it” från 1994 som gavs ut under artistnamnet Reel 2 Reel.

Nyheten om Morillos död kommer bara några veckor efter att han greps misstänkt för sexuella övergrepp. Han nekade inledningsvis till anklagelserna men överlämnade sig till polisen i augusti.

Erick Morillo blev 49 år.