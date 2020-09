Minnesord om Kjell Werner

Överste av 1:a graden, fil dr Kjell Werner, Malmö, nyligen fyllda 100 år, avled den 16 augusti. Han sörjs närmast av sönerna Kjell G och Jan, barnbarn och nära vännen Carola.

Kjell Werner kom att bli den siste kvarvarande av de kustartilleriofficerare som tjänstgjorde under alla beredskapsåren 1939-1945. Han ryckte in till Waxholms kastell sommaren 1939 och fick redan i september och sedan under den iskalla våren 1940 som ung officersaspirant tjänstgöra på de bristfälligt utrustade och bemannade beredskapsförband som fanns till buds i Stockholms yttre skärgårdar.