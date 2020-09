Tre års fängelse för dubbla Tinder-våldtäkter

Under falskt namn träffade den 38-årige mannen två olika kvinnor via Tinder – och förgrep sig på dem. Mannen kunde identifieras via sitt gymkort. Nu döms han till tre års fängelse.

Bakgrunden till att 38-åringen blev polisanmäld var att personal på kvinnokliniken den 15 mars larmat polis om att en vårdsökande uppgett att hon blivit våldtagen.